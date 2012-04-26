Інвестор: Найближчі 5 років "Київ-Сіті" столиці не потрібне

Київ. 26 квітня. УНІАН. Протягом найближчих 3-5 років у столиці не буде попиту на будівництво сучасного ділового району з офісами класу "А", тому вкладені інвестиції в "Київ-Сіті" можуть не окупитися.

Таку думку висловив заступник генерального директора однієї з девелоперських компаній Ігор Єрмолаєв, пише Gazeta.ua.

Нещодавно міська влада заявила про намір побудувати справжній міжнародний бізнес-центр "Київ-Сіті" з високими хмарочосами, ресторанами, паркінгами, готелями й офісами вітчизняних та міжнародних компаній, що нині перебувають в історичній частині міста. Його будівництво може розпочатися вже у жовтні-грудні 2014 року, про що заявив головний архітектор міста під час Київського інвестиційного форуму.

За підрахунками влади, для будівництва ділового центру "Київ-Сіті" необхідно щонайменше 1-2 млрд. доларів. Вирішувати це питання керівництво столиці сподівається за рахунок прямих інвестицій іноземних або ж вітчизняних компаній.

На думку І.Єрмолаєва, є загроза, що вкладені інвестиції не окупляться. Адже протягом найближчих 3-5 років у Києві не буде попиту на будівництво комерційної нерухомості з офісами класу "А", зокрема на лівому березі, переконаний він.

"Зараз на Лівобережжі немає жодного місця, яке б відзначалося діловою активністю. Тому будівництво "Київ-Сіті" там буде недоцільним. Вважаю, що протягом 2013-15 років потреби в офісах класу "А" не буде, оскільки незабаром біля центрального РАЦСу добудують 218-метровий хмарочос "Sky Towers", куди й переберуться більшість елітних компаній", – зазначив інвестор.

Нагадаємо, столична адміністрація визначила п`ять можливих земельних ділянок для реалізації проекту "Київ-Сіті": Осокорки-Північні (150 га), в районі Одеської площі (240 га), Нижньої Телички (160 га), о. Вирлиця (110 га) та на Дніпровській набережній (140 га).

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Про це Gazeta.ua розповів заступник генерального директора девелоперської компанії "НЕСТ" Ігор Єрмолаєв.

Нещодавно міська влада заявила про намір побудувати справжній міжнародний бізнес-центр "Київ-Сіті" з високими хмарочосами, ресторанами, паркінгами, готелями й офісами вітчизняних та міжнародних компаній, що нині перебувають в історичній частині міста. Його будівництво може розпочатися вже у жовтні-грудні 2014 року, про що заявив головний архітектор міста під час Київського інвестиційного форуму.

За підрахунками влади, для будівництва ділового центру "Київ-Сіті" необхідно щонайменше 1-2 млрд. доларів. Вирішувати це питання керівництво столиці сподівається за рахунок прямих інвестицій іноземних або ж вітчизняних компаній.

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На думку Ігоря Єрмолаєва, є загроза, що вкладені інвестиції не окупляться. Адже протягом найближчих 3-5 років у Києві не буде попиту на будівництво комерційної нерухомості з офісами класу "А", зокрема на лівому березі.

"Зараз на Лівобережжі немає жодного місця, яке б відзначалося діловою активністю. Тому будівництво "Київ-Сіті" там буде недоцільним. Вважаю, що протягом 2013-15 років потреби в офісах класу "А" не буде, оскільки незабаром біля центрального РАЦСу добудують 218-метровий хмарочос "Sky Towers", куди й переберуться більшість елітних компаній", – зазначив інвестор.

Нагадаємо, столична адміністрація визначила п`ять можливих земельних ділянок для реалізації проекту "Київ-Сіті": Осокорки-Північні (150 га), в районі Одеської площі (240 га), Нижньої Телички (160 га), о. Вирлиця (110 га) та на Дніпровській набережній (140 га).

Джерело: Gazeta.ua