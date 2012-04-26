На хабарі спіймали посадовця Державної екоінспекції
09:03, 26 квітня 2012Київ
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Справу поки не порушено
Київ. 26 квітня. УНІАН. Прокуратурою Святошинського району столиці спільно з УСБУ затримано завідувача юридичного сектору Державної екологічної інспекції в місті Києві за одержання хабара у розмірі 80 тис. грн.
Як повідомляє прес-служба Прокуратури м.Києва, зазначений хабар посадовець отримав від підприємця за відкликання позову контролюючого органу про стягнення 500 тис. грн. штрафу, накладеного за наслідками перевірки комерційного підприємства, в діяльності якого виявлені порушення екологічного законодавства.
Наразі прокуратурою вирішується питання щодо порушення кримінальної справи відносно зазначеної особи за ст. 368 КК України (одержання хабара).
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