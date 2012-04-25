Київ. 25 квітня. УНІАН. У Дніпровському районі понад 40 "кризових родин" отримають допомогу соціальних центрів та благодійних фондів.

Як повідомили УНІАН в Дніпровській райдержадміністрації, про це йшлося під час спільної наради дільничних інспекторів міліції, оперуповноважених кримінальної міліції у справах дітей Дніпровського райуправління, працівників центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представників центру соціально-психологічної реабілітації при міському притулку для дітей №1.

Директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Т. Клаузер повідомила про те, що в Дніпровському районі підтримується тісний зв’язок з благодійними організаціями, які надають малозабезпеченим родинам допомогу продуктами харчування, одягом, перераховують кошти на оздоровлення дітей. За її інформацією, функціонує 30 гуртків за різними інтересами, де безкоштовно в позашкільний час проводять своє дозвілля підлітки з "кризових сімей". Часто мати-одиначка навіть не отримує допомоги на дитину, оскільки не зібрала всіх належних паперів. У такому разі надається безкоштовна юридична консультація та практична допомога щодо оформлення всіх необхідних документів.

Начальник служби у справах дітей О. Поліщук розповів про те, що спільна мета його підлеглих і правоохоронців – робота на попередження, але часто доводиться працювати й з наслідками.

Представник Центру соціально-психологічної реабілітації Н. Лур’є навела приклади, коли результат дає профілактична бесіда дільничного інспектора міліції та консультація психолога. Природа, як алкозалежного, так і наркозалежного одна – психологічна. Силою не можна змусити людину розпочати лікуватись від страшної залежності. Заняття проводяться у декілька етапів. Залучаються фахівці не лише з відповідною освітою, а й ті, що самі зуміли раз і назавжди вирватись із павутиння страшної недуги. Далі йдуть заняття з реабілітації, а згодом людина в любий час може звернутись до груп взаємодопомоги. Головне не залишати її на одинці зі своєю проблемою.

Крім цього, члени сім’ї, які проживають разом з такими особами, є співзалежними. Тому з ними проводяться консультації, як потрібно правильно себе вести, щоб допомогти рідній людині. Лише комплексна профілактична робота дає свої результати. Заради повернення родини до повноцінного життя створюються всі умови та надається всебічна допомога. Адже насамперед від свавілля дорослих страждають діти.