Поминальний молебень біля Меморіального кургану героїв Чорнобиля

26 квітня о 01.00 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та заступник міського голови – секретар Київської міської ради Галина Герега візьмуть участь у поминальному молебні біля Меморіального кургану героїв Чорнобиля, що на території церкви Св. Архангела Михаїла та пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля». Місце проведення: Церква Св. Архангела Михаїла УПЦ МП, просп. Миру, 16. Потрібна акредитація.

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