Поминальний молебень біля Меморіального кургану героїв Чорнобиля
17:26, 25 квітня 2012Київ
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26 квітня о 01.00 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та заступник міського голови – секретар Київської міської ради Галина Герега візьмуть участь у поминальному молебні біля Меморіального кургану героїв Чорнобиля, що на території церкви Св. Архангела Михаїла
та пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля».
Місце проведення: Церква Св. Архангела Михаїла УПЦ МП, просп. Миру, 16. Потрібна акредитація.
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