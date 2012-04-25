- Пройшов Інноваційний форум Kiev City Open Doors. Як закордонні бізнесмени оцінили інноваційний потенціал української столиці?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Було підписано 11 меморандумів, тобто представники кожної компанії, які приїхали до нас в Київ, підписали документ про наміри співпрацювати для реалізації проекту Bionic Hill. Відповідно, у компаній, які мають величезний фінансовий потенціал у Кремнієвій долині, є до цього інтерес. У нас з’явиться можливість повернути до себе більше 20 тисяч людей, які працюють за кордоном або в Україні на іноземні компанії для того, щоб у Києві мати всі відповідні умови життя, освіти, гідну заробітну плату. Від цього виграє усе місто і буде активно розвиватися.