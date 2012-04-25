Київ розподілить 536,6 млн грн дотації з держбюджету

Київ. 25 квітня. УНІАН. Влада Києва спрямує 536,6 млн грн дотації з держвного бюджету на виплату соціальної допомоги жителям столиці та зарплати працівникам КП «Київпастранс».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана Крамаренка, враховуючи дотаційні кошти, голова КМДА Олександр Попов доручив розглянути внесення змін до міського бюджету у четвер, 26 квітня, на сесії Київради.

Зокрема, 200 млн грн пропонується спрямувати головним розпорядникам коштів на поточні видатки для обслуговування інфраструктури та на соціальні виплати, зокрема, збільшення видатків на пільгове медичне забезпечення чорнобильців.

«Ці гроші підуть на виплату заробітної плати працівникам КП «Київпастранс», поточне утримання, ремонт та розмітку міських автошляхів, утримання мереж зовнішнього освітлення та інші першочергові заходи. Крім того, гроші будуть використані задля збільшення соціального захисту киян. Так, 76,4 млн грн планується спрямувати на оплату праці працівників бюджетних установ, 6,4 млн грн - на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення, 976,8 тис. грн - на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу», – пояснив Р.Крамаренко.

Також він повідомив, що збільшено обсяг субвенцій з державного бюджету на 4,6 млн грн. З них 3,9 млн грн. - на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та 643,1 тис. грн. - на виплату державної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.