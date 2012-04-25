"Київміськбуду" знижено частку житла для інвесторів «Еліти-центру»

Київ. 25 квітня. УНІАН. Київрада знизила акціонерному товариству "Холдингова компанія «Київміськбуд» частку житла, що передається постраждалим від діяльності групи компаній «Еліта-центр», з 25% до 5,6%

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив президент ХК «Київміськбуд» Михайло Голиця, повноваження якого закінчуються 26 квітня.

«Прийняте рішення Київської міської ради, що за земельними ділянками відрахування складе 5,6% для наступних будинків», - сказав він.

М.Голиця зазначив, що прийняття такого рішення дало можливість компанії розпочати цього року будівництво будинків на шести ділянках. Зокрема, це ділянки по вул. Драгоманова (3 будинки), Вірменській, Радунській, Хорольській і Ревуцкого.

За його словами, завершити будівництво цих будинків планується в 1-2 кварталі 2012 року, не виключивши введення в експлуатацію одного-двух будинків цього року.

М.Голиця додав, що на таких умовах компанія готова продовжувати будівництво квартир для потерпілих від «Еліта-центр».

У свою чергу призначений президент – голова правління «Київміськбуду» Ігор Кушнір зазначив, що запаси земельних ділянок і розпочатих будівництв вистачить приблизно на три роки безперебійної роботи. Він додав, що в найближчі 2-2,5 роки існуючі активи компанії дадуть змогу їй побудувати близько 1 млн. кв. м житла.

За його словами, компанія не має наміру відмовлятися від земельних ділянок і розвиватиме всі розпочаті будівництва.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2011 року президент АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» Михайло Голиця під час здачі першої черги житлового комплексу «Ново-Деміївський» у Києві заявив, що компанія розглядає можливість розпочати будівництво в 2012 році восьми житлових будинків для постраждалих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр» за умови, якщо київська влада знизить відсоток квартир постраждалим з нинішніх 25% до 5,5%.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» у 2011 році ввів в експлуатацію 259,9 тис. кв. м житла в Україні.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» залишився незмінним і становить 16 млн. 535 тис. грн.