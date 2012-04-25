- Між станціями метро "Виставковий Центр" та "Іподром" вже готові обидва тунелі. Забудова цієї лінії загалом триває дуже інтенсивно. Які подальші плани після її завершення?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Ми маємо дуже серйозні плани щодо розбудови столичного метрополітену. Минулий тиждень був дуже важливий для прийняття одного із ключових рішень, яких дуже чекають мешканці, зокрема Троєщини. За нашою пропозицією, на рівні керівництва уряду була проведена нарада, на якій ухвалено плани щодо вводу в експлуатацію повного проекту Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро вже наступного року. Це означає, що ми збудуємо міст, шляхопроводи, дорогу аж до Троєщини, і одночасно з тим - станцію метрополітену четвертої гілки на лівому березі. Водночас триває будівництво метро і на правому березі - у бік Теремків. І та техніка, яка буде тут звільнятися, - переходитиме на будівництво 4-ї гілки підземки (на лівому березі), і вже цього року там розпочнуться підготовчі роботи. До речі, наступного року, після відкриття станцій "Іподром" та "Теремки", ми маємо розпочати проходку виходів на станції метро "Львівська брама", яку вже багато років планувалось добудувати.