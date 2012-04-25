Визначені найкращі дитячі проекти з розвитку Троєщини

Київ, 25 квітня. УНІАН. У Деснянському районі столиці завершився шкільний конкурс "Деснянський – це район, у якому я живу, мені його розвивати", в якому взяли участь понад 7 тис. учнів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі об’єднання громадян "За Троєщину!".

"Підростаюче покоління троєщинців хоче бачити свій мікрорайон сучасним, безпечним та комфортним для проживання", - сказав голова ради об’єднання громадян "За Троєщину!" Валерій Борисов, підбиваючи підсумки районного шкільного конкурсу.

Конкурс проходив у два етапи: шкільний та районний. Спочатку роботи учасників розглядали шкільні журі. Найкращі пройшли до другого туру. За його підсумками в кожній із 10 номінацій було обрано 6 найдостойніших робіт, які вийшли до фіналу конкурсу.

Учасники, які посіли третє місце, отримали в подарунок від об’єднання громадян "За Троєщину!" мобільні телефони, ті, хто посів друге місце - електронні книги, а переможці - нетбуки. Решті фіналістів вручили заохочувальні призи – MP3-плеєри. В. Борисов повідомив, що кожен учень, який взяв участь у конкурсі, отримає заохочувальний приз.

Кожен школяр отримає на згадку про участь у конкурсі блокнот, ручку, флешку та диплом учасника. Окрім того, учні, роботи яких вийшли до фіналу шкільного конкурсу, отримають іще й набори для малювання – папір для малювання аквареллю та акварельні олівці.

"Я переконаний – Троєщина має перспективу стати найкращим мікрорайоном в Україні, адже тут будуть жити й працювати свідомі кияни – ви! Троєщина буде сучасною та комфортною. Тут будуть побудовані бізнес-центри, інноваційні та технологічні парки, з’являться високоточні екологічно безпечні виробництва, ділове містечко – Троєщина-сіті. На знак вшанування доленосної події – підписання Троєщинської Унії, яка дала поштовх динамічному розвитку Київської Русі, буде збудовано національний етнопарк, а вулиця Маяковського стане "троєщинським Хрещатиком". І сьогодні, дивлячись у ваші очі, я бачу – це реально!", - наголосив В.Борисов.