Спецфонд бюджету Києва буде збільшено на 1,1 млрд грн

Київ. 25 квітня. УНІАН. Спеціальний фонд бюджету Києва буде збільшено за рахунок внутрішніх запозичень на загальну суму 1,1 млрд грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана Крамаренка, після збільшення видатків спеціального бюджету місто зможе погодити з Міністерством фінансів України здійснення внутрішнього запозичення на вигідних для міського бюджету умовах й затвердити ці умови окремим рішенням Київради.

За його словами, 600 млн грн з цієї суми буде спрямовано на поповнення статутного фонду комунальних підприємств – 150 млн грн отримає «Київпастранс» для повернення кредиту КБ «Хрещатик», інші підприємства за рахунок цих коштів зможуть сплатити земельний податок. На ці потреби «Київатодор» та її структурні підрозділи отримають 15,5 млн грн, «Київзеленбуд» – 45,6 млн грн, районні зеленбуди – 385,7 млн грн, «Київжитлоексплуатація» – 3,2 млн грн.

«Раніше комунальні підприємства звільнялись від сплати за землю. Але у зв’язку з тим, що вони все одно є дотаційними, ми вирішили скасувати для них усі пільги та вирівнювати їхній фінансовий стан виключно за рахунок дотацій з бюджету. Це робить відносини з міським бюджетом абсолютно прозорими та виключає можливість зловживань за рахунок всіляких пільг», – відзначив Р.Крамаренко.

Також він повідомив, що ще 500 млн грн буде спрямовано на капітальні видатки та капітальні вкладення з них, а саме – 325 млн грн буде спрямовано на капітальні вкладення відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік (для забезпечення подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та поліпшення транспортного забезпечення, на будівництво об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та подальший розвиток паливно-енергетичного комплексу, на підготовку інфраструктурних об’єктів столиці до проведення в місті Києві фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а також для забезпечення введення в експлуатацію пускових об’єктів у 2012 році); 104,3 млн грн - на оплату за виконані в минулі роки роботи з капітального ремонту будинків в 1,5 км зоні навколо НСК «Олімпійський», ремонту сходових клітин та асфальтового покриття міжквартальних проїздів, а також заміні і модернізації ліфтів й капітального ремонту медичних закладів.

Для робіт з асфальтування і благоустрою прибудинкових територій та міжквартальних проїздів буде виділено 38,7 млн грн, і ще 20 млн грн – на капітальний ремонт житлового фонду.