"Київміськбуд" очолив екс-заступник міністра оборони Кушнір

Київ. 25 квітня. УНІАН. Президентом - головою правління Акціонерного товариства "Холдингова компанія" Київміськбуд "обрано члена правління« Київміськбуду », екс-заступник міністра оборони України Ігоря Кушніра.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні в ході зборів акціонерів компанії.

Акціонери вирішили відкликати з посади президента - голови правління ХК «Київміськбуд» Михайла Голицю у зв`язку з його заявою про звільнення з посади.

Як повідомляв УНІАН, М.Голиця має намір балотуватися до Верховної Ради.

За інформацією ЗМІ, Ігор Миколайович Кушнір народився 14 червня 1971 року в м. Чернівці.

Трудову діяльність розпочав у 1988 році електрозварником Кременчуцького житлово-будівельного комбінату.

У 1986 - 1990 роках навчався в Крюківському машинобудівному технікумі.

У 2002 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет (за фахом інженер-механік), а в 2004 році - факультет довузівської та післявузівської освіти Кременчуцького державного політехнічного університету (за фахом економіст підприємств).

З лютого 2008 року по березень 2010 року - заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлоінвест» (м. Кременчук).

Депутат Кременчуцької міської ради в 2002 - 2010 роках.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 31 березня 2010 року був призначений на посаду заступника міністра оборони України.

18 лютого 2012 був звільнений з посади заступника міністра оборони України.