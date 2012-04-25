Міжнародна конференція щодо перспектив розвитку Дніпровських островів

27 квітня о 10.00 відбудеться Міжнародна конференція з теми: «Нове урбаністичне середовище в Києві: дієві механізми впровадження на основі ініціативи «Дніпровська перлина» Стратегії розвитку Києва до 2025 року».

До участі в роботі конференції запрошені: представники ГУ містобудування та архітектури; експерти в галузі містобудування та архітектури; переможці Міжнародного відкритого конкурсу «Збереження та розвиток київських островів», представники інвестиційних компаній, громадські організації.

Головна мета заходу – пошук ефективних шляхів взаємодії влади, фахівців та громади міста для розробки правил та стандартів використання та розвитку територій на прикладі київських островів та Дніпровських схилів.

Адреса проведення: вул. Б. Грінченка, 7, Будинок Архітектора, 3-й поверх. Вхід за акредитацією.