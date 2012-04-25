30 сімей ліквідаторів аварії на ЧАЕС скоро отримають квартири

15:14, 25 квітня 2012
Київ
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У новобудові на вул. Клавдіївській, 40

Київ. 25 квітня. УНІАН. Голова КМДА Олександр Попов оглянув нові квартири дев’ятиповерхівки на вул. Клавдіївській, 40 у Святошинському районі, які незабаром отримають 30 сімей ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє прес-служба КМДА, рік тому О.Попов заклав камінь у фундамент будівництва нового будинку за вказаною адресою. Зараз тривають оздоблювальні та внутрішні роботи.

«Приємно, що ми маємо чудову можливість надати 30 квартир сім’ям чорнобильців, у які вони зможуть в’їхати вже через 2 місяці. Компанія-забудовник пішла назустріч місту і звела перший будинок, який у тому числі допомагає вирішувати проблему надання житла цій категорії пільговиків. Зважаючи, що в нас є такий партнер, який будує швидко, якісно і за доступну ціну. Ми, безумовно, маємо перспективу і бажання співпрацювати заради зведення житла, але вже у великих масштабах», – підкреслив голова КМДА під час огляду новобудови.

О.Попов відзначив швидкі терміни будівництва таких будинків, вони можуть сягати 4-5 місяців. Вартість квадратного метра житла дуже прийнятна як для ринку нерухомості, так і для міського бюджету, тому столична влада готова в подальшому співпрацювати із забудовником у вирішенні питання зведення соціального чи доступного житла.

Голова міськадміністрації нагадав, що в Україні працюють державні програми зведення житла, за якими, наприклад, 30% вартості компенсує держава, а 70% - громадяни, а Київ має програму, де ще 20% компенсує місто, зокрема, для вчителів, лікарів, тобто вони мають змогу придбати квартири за половину вартості.

Сьогодні заступник голови КМДА Леонід Новохатько вручив ліквідаторам повідомлення на отримання квартир у зазначеному будинку на вул. Клавдіївській.

За інформацією Головного управління праці та соціального захисту, зараз на квартирному обліку перебувають 2352 сім’ї інвалідів-чорнобильців, які потребують поліпшення житлових умов.

*** 25 квітня 2011 року було розпочато будівництво житлового комплексу з шести будинків загальною площею близько 50 тис. кв м на 600 квартир на вул. Клавдіївській, 40. Завершено монтаж секції Б (2-га черга) на 98 квартир.

У секції А, де розпочато будівельні роботи, також передбачено 29 квартир для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Ці квартири планується вручити до Дня Незалежності України.

 

 

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