У Деснянському районі відбувся конкурс дитячих творів "Чорнобиль-Фукусіма"

Київ, 25 квітня. УНІАН. Делегація Посольства Японії у складі Надзвичайного та Повноважного посла Японії в Україні Тоічі Саката, його дружини Йоко Саката, аташе Такарагава Масумі та 3-го секретаря Шо Масудайра побували на церемонії вручення нагород переможцям конкурсу дитячих малюнків, творів та віршів "Чорнобиль-Фукусіма", яка пройшла у приміщенні Деснянської райдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН в Деснянській РДА, конкурс тривав з 1 по 19 квітня у навчальних закладах району в рамках Міжнародної акції "Спасенна планета", яку було започатковано у Деснянському районі у 1998 році громадською організацією інвалідів Чорнобиля "Земляки".

"Японський народ перший відгукнувся на Чорнобильську трагедію, і ми вдячні за підтримку та допомогу, які ви нам надавали усі ці роки. На жаль, сьогодні нас пов’язує сумнівний досвід аварій, і тепер вже український народ прийшов вам на допомогу у нелегкий час. Конкурс, який ми проводимо, – теж один з заходів підтримки японського народу", - сказав перший заступник голови Деснянської райдержадміністрації Вадим Костюченко.

Учасниками творчого конкурсу стали близько тисячі школярів Деснянського району, найкращі з яких стали учасниками фінального етапу. Найкращі творчі доробки було представлено на виставці у Деснянській райдержадміністрації. Цього разу поряд з учнівськими роботами на виставці також було представлено картини художника, учасника ліквідації аварії на ЧАЕС Віктора Петрова.

За словами голови громадської організації інвалідів-чорнобильців "Земляки" Тамари Красицької, метою проведення такого конкурсу є виховання національної свідомості, почуття патріотизму та формування у учнів свідомого ставлення до проблем подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Урочисте нагородження юних митців розпочалося з перегляду документальних фільмів про аварію на Чорнобильській АЕС і виступу вихованців дитячих творчих колективів Центру дитячої та юнацької творчості.

Конкурс творчих робіт “Чорнобиль очима дітей” проводився у номінаціях – вірш, малюнок, твір. Його тематика різноманітна: “Чорнобиль – біль України”, “Життя без Чорнобилю”, “Майбутнє планети – наша турбота”, “Наш дім – Земля”, “Чорнобиль – трагедія, біль, подвиг”, “Змінити себе – змінити світ”, “Час творити добро”, “Світ навколо мене”, “Щасливі діти – щасливий світ”.

Переможцями у номінації “Найкращий малюнок” стали учень 9-го класу школи № 292 Євген Тесленко (І місце), учениця 8-го класу школи № 294 Яна Боярчук (ІІ місце), учениця 7-го класу школи № 202 Поліна Дем’янчук. Серед найкращих поезій відзначено вірші “Чорнобильська посвята” учениці 9-го класу школи № 292 Анни Ігнатовської, “Надія” учениці 3-го класу школи № 238 Марії Барчук, “Чорна птаха” учнів 2-го класу школи № 322 Анни та Олександри Луцюк. У номінації “Найкращий твір” переможцями стали учениця 10-го класу школи № 270 Тетяна Єріна (І місце за твір “Життя без Чорнобиля”), учень 9-го класу школи № 306 Максим Баштовий (ІІ місце за твір “Час творити добро”), учень 8-го класу школи № 238 Андрій Пономаренко (ІІІ місце за твір “Наш дім – Земля”).

Переможців і активних учасників конкурсу “Чорнобиль очима дітей” нагородили почесними грамотами та цінними подарунками.

За розвиток відносин між двома державами, зокрема, підтримку чорнобильських організацій Деснянського району, Почесною грамотою голови Деснянської райдержадміністрації також було нагороджено посла Японії в Україні Тоічі Саката.

