- Громадський транспорт Києва знову поповнився новою технікою. Скільки одиниць громадського транспорту ще планується запустити на вулицях найближчим часом? І як скоро для громадського транспорту можуть з’явитися окремі смуги?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Перші такі смуги ми хочемо організувати вже у травні, до Дня міста. Це дуже важливо для того, щоб саме громадський транспорт став найбільш популярним у киян. Адже він — більш комфортний, безпечний і доступний за ціною. Чим більше людей будуть ним користуватися, тим більше у нас шансів стримати зростання цін на нього: за рахунок збільшення дохідності нам потрібно платити менше дотацій, і таким чином кияни можуть допомогти владі і навпаки.

В травні будуть запущені кілька пілотних варіантів проекту окремої смуги для громадського транспорту, надалі ж він буде поширюватись по всьому місту. Нам потрібно відпрацювати всі моменти, особливо в частині того, що ця смуга — винятково для громадського транспорту і ні для кого іншого, навести в цьому порядок. Для цього потрібно, щоб водії звикли і щоб ДАІ працювала ефективно. Раніше ми не могли цього робити через відсутність сучасного транспорту, якого ще маємо отримати 300 одиниць. А щодо оновлення рухомого складу — програма буде виконана до середини року.