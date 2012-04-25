Діти-чорнобильці зможуть безкоштовно відвідати зоопарк

Київ. 25 квітня. УНІАН. Київський зоопарк приєднується до заходів, пов’язаних з 26-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

З 25 квітня по 15 травня для дітей до 16 років, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, вхід до зоопарку буде безкоштовним, повідомили УНІАН у прес-службі столичного зоопарку.

Також у закладі нагадують, що 1 травня Київський зоопарк відкриває 103-й весняно-літній сезон. Більшість теплолюбних тварин вже переведено до літніх вольєрів. 1 травня із зимових приміщень випустять на озера фламінго та пеліканів.