Київрада розгляне питання щодо реконструкції Гостинного двору

Київ. 25 квітня. УНІАН. Комісія Київради з питань культури і туризму не погодила проект рішення Київради щодо відведення земельної ділянки для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр з паркінгом.

Про це повідомляє прес-служба голови комісії Олександра Бригинця.

За словами депутата, проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі м. Києва для реконструкції будівлі під торговельно-офісний центр та обслуговування з благоустроєм та гостьовою стоянкою» внесений до порядку денного найближчої сесії Київради 26 квітня.

Він повідомив, що Гостинний двір підпадає під Закон України «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації». Хоча згідно з постановою Кабінету міністрів України від 15 серпня 2011 року № 1380 він був виключений зі списку пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, але ніхто не відміняв закону, яким двір захищений від приватизації.

Проте акціонерне товариство «Укрреставрація» після виключення Гостинного двору з переліку пам’яток викупила у Фонду державного майна України будівлю Гостинного двору (10 тис. кв. м). Тепер акціонерне товариство звернулося до Київради з проханням виділити їм земельну ділянку під будівництво багатоповерхового торгово-офісного центру.

«Нагадаю, що саме О.Попов контролює більшість у Київраді, і достатньо його одного поруху пальця, щоб підпорядковані йому 70 депутатів не підтримали це рішення, тому за його прийняття голова КМДА нестиме особисту відповідальність. Звертаю увагу на те, що проект рішення вже погоджено необхідними службами КМДА», - заявив О.Бригинець.

Депутат нагадав, що Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, зведений 1809 року замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський). Зараз у приміщенні Гостинного двору розміщено магазини, а також Державну наукова архітектурно-будівельну бібліотеку імені В. Г. Заболотного.