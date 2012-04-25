На Подолі визначили переможців райконкурсу на кращого держслужбовця

Київ, 25 квітня. УНІАН. У Подільській районній державній адміністрації в районному конкурсі на кращого державного службовця взяли участь 11 державних службовців, з них троє номінувалися кращого керівника та 8 — на кращого спеціаліста.

Про це УНІАН повідомили в Подільській РДА.

За результатами районного туру конкурсу у номінації "Кращий керівник" визначено Світлану Бернадську – заступника начальника Управління праці та соціального захисту населення, а у номінації "Кращий спеціаліст" — Олександра Гладких - головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців. Саме вони представлятимуть район на другому, міському, турі всеукраїнського конкурсу.

Учасники конкурсу проходили комплексне тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, вирішували практичні завдання щодо уміння складати діловий документ і користуватися комп’ютером.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році Кабінет Міністрів України затвердив постанову "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", якою, починаючи з 2008 року, започатковане проведення цього заходу.