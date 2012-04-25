- Андріївський узвіз опинився у центрі скандалу. В улюбленому місці киян забудовник несподівано знищив три будинки. Яка ситуація з цим питанням на сьогодні? Що міська влада планує робити надалі, щоб таких несподіванок більше не траплялося?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Наступні кроки, які ми робимо разом з громадою, є принциповими для міста. Дуже багато помилок в містобудівних рішеннях було зроблено раніше. Нам потрібно залучити громаду до прийняття важливих рішень, які без її волі і участі не можуть бути прийняті. Існує можливість організувати нову форму самоврядування, яка на даний час буде тільки в Києві і тільки на Андріївському узвозі. До статуту міста, я маю надію, 26 квітня депутатами Київради будуть внесені поправки і ми дамо можливість громадам вулиць, які мають статус пам’яток місцевого значення, брати на себе відповідні функції, які будуть виконуватися згідно з прийнятим статутом такої вулиці.

Зазначу, що такої практики ще ніколи не було. Ми передаємо і фінансуємо певні повноваження, а люди, які проживають і працюють на Андріївському, братимуть активну участь в організації життя узвозу. Цей проект є дуже цікавим і може дати нам практику розповсюдження такої схеми на інші схожі території, які в Києві наявні у великій кількості. Крім того, я можу вже сьогодні гарантовано сказати, що до Дня міста ми отримаємо оновлений Андріївський узвіз в тому вигляді, в якому він повинен бути. Всі фасади, які там є, потрібно відновити у тому вигляді, в якому вони були колись. Я впевнений, що киянам реконструкція сподобається, адже йдеться про повний капітальний ремонт будинків, освітлення, благоустрій.