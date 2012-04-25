В центрі міста демонтували ще 31 рекламну конструкцію

Київ. 25 квітня. УНІАН. Станом на 25 квітня в центральній частині столиці демонтовано 146 рекламних носіїв.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управлінні з питань реклами.

Влада міста нагадує, що загалом у місті стане на 543 конструкції зовнішньої реклами менше.

«Центр Києва без реклами виглядає значно краще. Нарешті столиця відновлює свою привабливість: на Софіївській або Михайлівській площах зараз можна побачити гарну міську перспективу і архітектурні пам’ятки, а не рекламні щити», – констатував заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

Він додав, що усі дозволи на розміщення реклами в історичному центрі були видані у 2007-2010 роках, коли тодішнє керівництво міста не дуже переймалося створенням комфортного міського середовища. Проте діюча Концепція розвитку зовнішньої реклами передбачає раціональне планування рекламної інфраструктури із врахуванням містобудівних умов, історичних та природно-географічних факторів.

В КМДА нагадують, що Концепція розвитку зовнішньої реклами, яку Київрада ухвалила 26 січня 2012 р., запроваджує розподіл міста на 5 форматних зон. До нульової відносяться буферні зони архітектурно-історичних заповідників, об’єктів Всесвітньої Спадщини UNESCO («Софія Київська» та Києво-Печерська лавра), а також території, що прилягають до видатних пам’яток історії та архітектури. Крім того, рекламні засоби заборонено розміщувати біля будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.

Зараз міська влада та оператори з розміщення реклами, які добровільно демонтують свої неформатні рекламні носії, зосередили зусилля на впорядкуванні вул. Володимирської, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Басейній, бульвару Тараса Шевченка. Ці вулиці відносяться до першої форматної зони. Загалом там заплановано прибрати 397 конструкцій.

У першій форматній зоні, до якої увійшли центральні вулиці та площі міста, дозволяється встановлення конструкцій до 2,16 кв. м. У другій форматній зоні можливо установлення рекламних засобів міського формату – від 2,16 до 8 кв. м.

Одночасно з тим, зазначають в управлінні, триває робота з демонтажу нелегальної реклами – вивісок, щитів та інших, що не мають діючих дозволів. Протягом трьох місяців фахівці КП «Київреклама» демонтували 403 рекламні засоби, які були встановлені нелегально.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня КМДА поінформувала, що в місті у нульовій зоні, де заборонена будь-яка зовнішня реклама, з початку квітня було демонтовано 115 конструкцій.