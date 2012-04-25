Пожежники врятували молодого чоловіка

10:03, 25 квітня 2012
Київ
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Отруївся чадним газом

Київ. 25 квітня. УНІАН. В Києві у будинку на вул. Пушкінській, 14 сталася пожежа, під час її гасіння бло врятовано молодого чоловіка.

Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, 23 квітня о 21.21 до оперативно-координаційного центру надійшов виклик про пожежу.

Прибулими на місце події пожежно-рятувальними підрозділами було розпочато гасідання пожежі, яка виникла у квартирі на останньому поверсі 4-поверхового житлового будинку. Під час оперативних робіт вогнеборці врятували 23-річного хлопця, який отруївся чадним газом. Медичну допомогу йому надали на місці лікарі швидкої допомоги.

Внаслідок пожежі згоріло ліжко, закопчені стіни та стеля квартири.

Причина займання та збитки з’ясовуються.

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