У Києві з'явився новий автомобіль екстреної меддопомоги PEUGEOT Boxer

Київ. 25 квітня. УНІАН. У Києві випробують автомобіль екстреної швидкої медичної допомоги PEUGEOT Boxer.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України з посиланням на головного лікаря Київської міської станції швидкої медичної допомоги Анатолія Вершигору.

"Київська міська станція швидкої медичної допомоги отримала один автомобіль швидкої медичної допомоги PEUGEOT Boxer типу В для здійснення огляду, проведення випробувань та надання висновків щодо окремих його характеристик. Впродовж одного тижня бригада швидкої медичної допомоги цілодобово виїжджає на виклики на даному транспортному засобі", - поінформував він.

За цей час, за словами А.Вершигори, фахівці мають змогу випробувати автомобіль, оцінити його переваги та недоліки, після чого висновки будуть надані до МОЗ для подальшого опрацювання.

Як зазначається в повідомленні, Міністерством охорони здоров`я України за рахунок коштів державного бюджету 2011 року за бюджетною програмою КПКВ 2301380 "Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" у 2011 році було проведено торги та укладені договори на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги, а саме: з Товариством з обмеженою відповідальністю "Горал" на закупівлю Реанімобілів тип С (Автомобіль швидкої медичної допомоги на базі FORD TRANSIT) в кількості 70 од. на суму 59,5 млн. грн.; з фірмою "КРАС" у формі товариства з обмеженою відповідальністю на закупівлю Автомобілів для екстреної швидкої медичної допомоги тип В (Автомобіль швидкої медичної допомоги PEUGEOT Boxer, тип В) в кількості 216 од. на суму 140 млн. 357 тис. грн.

На сьогоднішній день, зазначені автомобілі швидкої медичної допомоги від постачальників не отримано.

Автомобіль, що проходив випробовування впродовж тижня, є головним авто першої партії карет швидкої медичної допомоги класу В. Після усунення виявлених під час випробування недоліків, автомобілі планується передати у пілотні регіони.