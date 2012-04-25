На вул. Старонаводницькій планують відкрити Музей «Платар»

Київ. 25 квітня. УНІАН. Музей історичного культурного надбання «Платар» отримає власне приміщення у будівлі на вул. Старонаводницькій.

Як повідомляє офіційний сайт Київської влади, за дорученням голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова Головне управління комунальної власності КМДА підготувало та подало на розгляд депутатам проект рішення Київради про передачу нежитлового будинку № 2-А на вул. Старонаводницькій з метою розміщення у ньому Музею історичного культурного надбання «Платар».

Прийняття та реалізація даного проекту дозволить створити музей, у якому буде розміщено експозиції культурних цінностей України та світу, а також проводити наукову та просвітницьку діяльність із фондів ТОВ «Музей історичного культурного надбання «Платар», пояснюють в КМДА.

Якщо депутатський корпус Київради підтримає проект рішення, то орендар розпочне реставрацію об’єкта за власні кошти для подальшого облаштування приміщень для розміщення музею. За попередньою оцінкою, сума інвестицій для забезпечення проведення реставрації складе близько 100 млн. грн.

Музей історичного культурного надбання «Платар» створений зусиллями сучасних меценатів Сергія Платонова і Сергія Тарути. Колекція налічує близько 10 тисяч унікальних пам’яток, які розповідають про глибинну і вагому історію нашої країни протягом 8 тисяч років.

Особливе місце в колекції посідають пам`ятки трипільської культури. Також представлено значну кількість рідкісних, досі невідомих, високохудожніх виробів грецьких майстрів, унікальних прикрас кіммерійців, скіфів, сарматів та інших племен і народів, які населяли територію сучасної України. Багата і різноманітна колекція римської доби, часів Візантії, періоду Київської Русі відображають всі етапи розвитку суспільства.