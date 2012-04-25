Традиційні щотижневі сільгоспярмарки розпочались сьогодні

Київ. 25 квітня. УНІАН. 25, 27 та 28 квітня 2012 року у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, зокрема, 25 квітня ярмарок проходить в Шевченківському районі на Трудовій, 7-9.

У п’ятницю, 27 квітня ярмаркуватимуть у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1-5; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64 та вул. Симиренка, 5; Солом’янському районі на вул. П. Козицького; Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1, вул. Якіра,19, вул. В. Піка, 18, розі вул. Щусєва та Тираспольської.

28 квітня торгівлю сільгосппродукцією від виробників організують у: Голосіївському районі на вул. М. Бурмистенка (в межах вулиць Васильківської та Ломоносова);

Дарницькому районі на вул. Л. Ревуцького; Деснянському районі на вул. О. Сабурова (в межах вул. Бальзака та просп. Маяковського); Дніпровському районі на вул. А. Бучми, 1-9; Оболонському районі на вул. Л. Гавро, 1-9; Печерському районі на вул. П. Лумумби, 19-23; Подільському районі на просп. Московському, 5; Святошинському районі на вул. М. Семашка, 21; Солом’янському районі на вул. Героїв Севастополя, 42; Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-36.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України.