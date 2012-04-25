Київська міська клінічна лікарня №1 проводить благодійну акцію для постраждалих від аварії на ЧАЕС

Київ, 25 квітня. УНІАН. У Київській міській клінічній лікарні №1 (Харківське шосе, 121) проходить благодійна акція для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це УНІАН повідомили в Дарницькій райдержадміністрації.

Зокрема, сьогодні, 25 квітня, з 09.00 до 15.00 організовано прийом висококваліфікованими фахівцями: професорами, докторами медичних наук, кандидатами медичних наук, заслуженими лікарями України, лауреатами Державних премій, а також завідувачами відділень та кафедр, лікарями з вищою кваліфікаційною категорією.

В рамках акції буде проведено безкоштовні консультації та обстеження.

Телефон "гарячої" лінії лікарні: 560-11-11.