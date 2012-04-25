Київська міська клінічна лікарня №1 проводить благодійну акцію для постраждалих від аварії на ЧАЕС
Сьогодні з 09.00 до 15.00 організовано прийом висококваліфікованими фахівцями: професорами, докторами медичних наук, кандидатами медичних наук, заслуженими лікарями України, лауреатами Державних премій, а також завідувачами відділень.
Київська міська клінічна лікарня №1 проводить благодійну акцію для постраждалих від аварії на ЧАЕС
Київ, 25 квітня. УНІАН. У Київській міській клінічній лікарні №1 (Харківське шосе, 121) проходить благодійна акція для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Про це УНІАН повідомили в Дарницькій райдержадміністрації.
Зокрема, сьогодні, 25 квітня, з 09.00 до 15.00 організовано прийом висококваліфікованими фахівцями: професорами, докторами медичних наук, кандидатами медичних наук, заслуженими лікарями України, лауреатами Державних премій, а також завідувачами відділень та кафедр, лікарями з вищою кваліфікаційною категорією.
В рамках акції буде проведено безкоштовні консультації та обстеження.
Телефон "гарячої" лінії лікарні: 560-11-11.