КМДА: Київрада продала книгарню «Знання» у 2009 році

20:15, 24 квітня 2012
Київ
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Потім приміщення було перепродано

Київ. 24 квітня. УНІАН. У Головному управлінні комунальної власності Києві повідомили, що приміщення книжкового магазину «Знання», що на вул. Хрещатик, 44-А, ще у 2009 році рішенням депутатів Київради було продано колективу магазину – ТОВ «Книжковий магазин «Знання».

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

“За включення приміщення у програму приватизації, яка була затверджена рішенням Київради від 18 червня 2009 року, голосувала більшість депутатів Київради, у тому числі й представники фракції «Блок Юлії Тимошенко». Тож, звинувачення на адресу нинішнього голови КМДА у продажу книжкового магазину, які були поширені у ЗМІ одним із депутатів від фракції «БЮТ», є безпідставними та більше схожими на наклеп”, - зазначається в повідомленні прес-служби.

Наразі КМДА звертатиметься до нових власників приміщення з пропозицією зберегти профіль закладу, адже колектив книжкового магазину «Знання», отримавши у власність приміщення, перепродав його іншій приватній організації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець повідомив, що приміщення на вул. Хрещатик, 44, де знаходилась книгарня «Знання», продано приватному власнику.

Депутат розповів, що як йому повідомили в Головному управлінні торгівлі КМДА, в договорі купівлі-продажу зазначеного приміщення відсутній пункт про збереження його цільового призначення.

Депутат заявив, що прийняття такого рішення повністю лежить на совісті нинішньої владної команди.

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