Рейд превентивних перевірок щодо торгівлі контрафактною продукцією

25 квітня о 10.00 відбудеться рейд превентивних перевірок з наданням пояснень, попереджень та приписів продавцям контрафактної продукції. В рейді візьмуть участь представники ГУ МВС України в м. Києві, ГУ внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, ГУ з питань регуляторної політики та підприємництва, а також ГУ промислової, науково-технічної та інноваційної політики.

Місце збору учасників рейду: вул. Терещенківська, 11 (Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики).

Додаткова інформація за телефонами: 289-22-15, 289-26-37.