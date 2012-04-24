Представники ЄС ознайомились з підготовкою Києва до Євро

Київ. 24 квітня. УНІАН. Близько 30 членів представництв консульств країн Європи відвідали сьогодні Київ з метою ознайомлення з підготовкою Приймаючого міста до європейського футбольного чемпіонату.

Як зазначається в повідомленні прес-служби столичної міськдержадміністрації, мета їхнього візиту – зібрати та поширити серед європейців корисну інформацію, яка може знадобитися їм під час перебування у Києві, та налагодити взаємодію з місцевими органами влади.

В міськадміністрації делегацію зустрів заступник голови КМДА Анатолій Голубченко та керівники профільних управлінь столиці, які безпосередньо опікуються підготовкою Києва до Євро-2012.

Зустріч відбулась у форматі дискусії, представники консульств мали можливість отримати відповіді на усі питання, які стосувалися перебування футбольних фанів у Києві під час Євро.

Найбільше гостей цікавили питання медичного забезпечення вболівальників, транспортування від аеропорту «Бориспіль» до міста, координація з представниками правоохоронних органів, зв`язок із екстреними службами міста, отримання довідкової інформації тощо.

Після проведення офіційної зустрічі, делегація відвідала НСК «Олімпійський», Олександрівську клінічну лікарню та аеропорт «Бориспіль».