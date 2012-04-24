Кияни пікетуватимуть прокуратуру

Київ. 24 квітня. УНІАН. Завтра мешканці будинку на вул. Андріївський узвіз, 18 Є, які проживають в ньому з 1950 року, пікетуватимуть прокуратуру м. Києва.

Про це повідомив депутат Київради Олександр Бригинець, інформує прес-служба депутата.

За словами О.Бригинця, акція протесту організована через бездіяльність прокуратури стосовно вказаного будинку. Жителі здивовані, що хоч прокуратура і визнала, що ТОВ «Авіантбуд» незаконно заволодів цим будинком та землею, але не вживає адекватних заходів щодо повернення будівлі в муніципальну власність, пояснив депутат.

«Сьогодні захисники Андріївського узвозу повинні сприяти і підтримувати кожного, хто допомагає зберігати цю вулицю в первозданному вигляді і має юридичні підстави боротися і перемагати забудовників. Дух Андріївського узвозу сьогодні залежить від кожного його жителя та художника, який не зламався і продовжує опиратися нищівному тиску влади. В захисті Києва і один в полі воїн», - заявив О. Бригинець.

Депутат нагадав, що Олександру Глухову вдалося врятувати для міста Садибу Мурашка і висловив сподівання, що в боротьбі за будинок на Андріївському узвозі, 18 Є організатору пікету Ніні Батовській також вдасться захистити свій будинок.

О.Бригинець нагадав, що садиба на Андріївському узвозі, 18 відома киянам тим, що з її фасадного будинку, де знаходились творчі майстерні, ТОВ «Авіантбуд» виселило митців Національної спілки художників України.

Акція біля прокуратури розпочнеться об 11.00 (за адресою вул. Предславинська, 45/9).