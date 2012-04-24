Київрада розгляне землевідводи на Андріївському узвозі
На предмет можливості їх скасування
Київ. 24 квітня. УНІАН. На найближчу сесію Київради 26 квітня 2012 року буде винесено низку проектів рішень про скасування землевідведень на Андріївському узвозі загальною площею близько 0,5 га.
Про це повідомив УНІАН голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.
Депутат переконаний, що щось змінити на узвозі на краще спроможна тільки Київрада, оскільки Урядова комісія з питань законності знесення будинків та проведення будівельних робіт на Андріївському узвозі у Києві не знайшла порушень законодавства у діях забудовників.
«Розраховувати на центральні органи влади киянам не доводиться. Хоча у мене й не було ілюзій, що комісія Миколи Азарова стане на захист Києва. Тож сподіватись можна лише на Київраду, яка під тиском громади, готуючись до близьких виборів, прийме хоча б якісь рішення стосовно захисту вулиці-пам’ятки. Чи проголосують за них депутати побачимо», - наголосив О.Бригинець.
Депутат повідомив, що до скасування рішень про землевідведення на Андріївському узвозі готуються кілька земельних ділянок: скандальна ділянка навпроти Музею Булгакова за адресою: Андріївський узвіз, 33/6, де планувалось зведення 8-11-поверхового готелю; ділянка на розі Боричевого току та Андріївського узвозу, 33/6; ділянка за адресою: Андріївський узвіз, 20 «а», Андріївський узвіз, 30-34 «в» та ще одна земельна ділянка (10 соток), яка не має адреси, але знаходиться в дворах напроти Андріївської церкви.
«Щоб зберегти Андріївський узвіз необхідно розпочати кампанію з повернення у муніципальну власність тих будинків, які були незаконно приватизовані та земельних ділянок, де ще не розпочато будівництво. Повернути в судовому порядку споруди-пам’ятки, за якими їхні власники доглядають не належним чином. Суворо заборонити власникам змінювати зовнішній вигляд споруд, які можуть зруйнувати ансамбль вулиці-пам’ятки. Це ті три кити, на яких має базуватися нова стратегія міста щодо збереження Андріївського узвозу», - переконаний О.Бригинець.
Він переконаний, що ніякі публічні заяви та виступи чиновників на мітингам і круглих столах не допоможуть Андріївському узвозу, якщо згадані напрями не будуть реалізовуватися київською владою, яку необхідно суттєво оновити на найближчих місцевих виборах.