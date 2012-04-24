Міжнародний екофорум «Довкілля для України» проходить в Києві

Київ. 24 квітня. УНІАН. Сьогодні у Міжнародному виставковому центрі у Києві розпочав роботу Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України».

Як повідомили УНІАН у прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України, на відкритті міністр Едуард Ставицький зазначив, що форум є значним внеском України у загальноєвропейський процес «Довкілля для Європи». А нинішній Форум має особливо важливе значення, оскільки 20-22 червня цього року у м. Ріо-де-Жанейро відбудеться Конференція ООН зі сталого розвитку Ріо+20.

Е.Ставицький також підкреслив, що Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», запропонованою Президентом України Віктором Януковичем, передбачено побудову сучасної, відкритої, конкурентоспроможної економіки і підвищення добробуту українських громадян. На виконання цієї Програми наразі реалізується Стратегія державної екологічної політики України на період до 2020 року.

Е.Ставицький побажав учасникам і гостям Форуму плідної і творчої роботи, прийняття узгоджених рішень і активної роботи у подальшій їх реалізації.