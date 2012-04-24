На Співочому полі з 28 квітня до 12 травня триватиме тюльпанове свято

Київ, 24 квітня. УНІАН. Кияни та гості столиці зможуть насолоджуватися виставкою тюльпанів на Співочому полі з 28 квітня до 12 травня.

Про це УНІАН повідомили в Святошинській райдержадміністрації.

Друга міська виставка тюльпанів розпочнеться яскравою концертною програмою.

Уже зараз у ґрунті Співочого поля лежить понад 200 тис. цибулин сортових тюльпанів. Вони закладені фахівцями КП "Київзеленбуд" для того, щоб перетворити схили ландшафтного парку у яскравий та різнобарвний килим з тюльпанів і подарувати відвідувачам весняне квіткове диво.

Основу композицій складають різні сорти тюльпанів, висаджених за "килимовими принципом" – квіти одного сорту займають певну ділянку, розстилаючись наче яскраві килими. Квіткові композиції переплетені українськими мотивами Петриківських розписів. У парку представлено сорти тюльпанів, різні за часом цвітіння, щоб відвідувачі могли довше милуватися квітами.

Кожен із відвідувачів виставки знайде для себе заняття за захопленням. Для юних відвідувачів працюватимуть атракціони, дитячі майданчики, аніматори, а також будуть організовані майстер-класи з татуажу, ліпки, флористики, цікава шоу програма з конкурсами та подарунками. А молодь залучать до веселих конкурсів і майстер-класів із гончарства та флористики. Також працюватимуть ресторани швидкого харчування.

Після закінчення виставки на відвідувачів чекає незабутнє музичне вогняне шоу, яке відбудеться 12 травня.