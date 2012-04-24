У Києві під час Євро-2012 працюватиме “Європейське містечко”

Київ. 24 квітня УНІАН. У Києві під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року з 2 червня до 1 липня на площі біля Арки Дружби Народів працюватиме “Європейське містечко”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві керівник проекту «Консультування та створення управлінських потужностей для ЄВРО-2012“ Матіас Брандт.

Він наголосив, що під девізом "Наш Континент. Наше Майбутнє” у містечку будуть представлені різні проекти міжнародної співпраці.

“В інтерактивний та неординарний спосіб тут будуть популяризувати ідеї європейської інтеграції та співробітництва. «Європейське містечко» - українсько-німецька ініціатива, яка втілюється в життя спільно з Європейським Союзом та містом Київ. Цей проект сприятиме діалогу між представниками політики, бізнесу, культури та громадських організацій. Подія, яка триватиме місяць, презентує нову, далекоглядну, інновативну та різноманітну Європу, а також найкращі практики в одинадцяти обраних сферах міжнародного співробітництва”, - сказав М.Брандт.

Він зазначив, що у спеціально визначені тематичні дні відбудуться громадські обговорення, студентські конференції та інформаційні сесії.

На “Європейській стіні” у містечку відвідувачі зможуть залишити відгуки та поділитись своїми ідеями щодо майбутнього Європи. На стаціонарних та мобільних виставках у тематичному парку буде представлено одинадцять тем глобального розвитку: від українсько-європейських відносин до спорту. Наочним прикладом можливостей та перспектив відновлювальної енергетики буде встановлена на майданчику компактна електростанція.

Крім того, під час показів моди та фестивалю європейського кіно гості містечка зможуть побачити твори українських митців та їх європейських колег.