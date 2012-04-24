Порушено справу стосовно головлікаря одного із санаторіїв

Київ. 24 квітня. УНІАН. У Києві порушено кримінальну справу стосовно головного лікаря одного із санаторіїв столиці за фактом самовільного видобування артезіанської води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, справу порушено за фактом зловживання службовим становищем та порушення правил користування надрами (ч. 2 ст. 240 КК України – порушення правил охорони або використання надр, ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем).

З’ясувалося, що головним лікарем санаторію з метою отримання прибутку з оплати послуг організовано самовільне видобування та використання питної води з артезіанських свердловин на юрському водоносному горизонті, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення та розташований на території санаторію.

Упродовж півроку з цієї артезіанської свердловин самовільно видобуто 35 тис м куб питної води.

Розмір збитків, завданих державі внаслідок порушення правил використання надр, становить 1,5 млн. грн.