Попов відвідає будівництво житлового комплексу для ліквідаторів аварії на ЧАЕС
15:16, 24 квітня 2012Київ
0
25 квітня о 09.00 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов ознайомиться з ходом будівництва житлового комплексу на вулиці Клавдіївській, 40 у Святошинському районі міста Києва. Саме у цих будинках незабаром отримають житло черговики квартирного обліку – ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС.
Місце проведення: вул. Клавдіївська, 40. Потрібна акредитація.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter