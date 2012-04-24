Попов відвідає будівництво житлового комплексу для ліквідаторів аварії на ЧАЕС

25 квітня о 09.00 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов ознайомиться з ходом будівництва житлового комплексу на вулиці Клавдіївській, 40 у Святошинському районі міста Києва. Саме у цих будинках незабаром отримають житло черговики квартирного обліку – ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Місце проведення: вул. Клавдіївська, 40. Потрібна акредитація.

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