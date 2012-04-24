Голову профспілки спіймали на хабарі у 10 тис. дол.

Київ. 24 квітня. УНІАН. Прокуратурою столиці порушено кримінальну справу стосовно голови первинної профспілкової організації комунальних підприємств Подільського району за вимагання та одержання хабара у розмірі 10 тис. дол. США.

Як повідомили у Відділі зв’язків з засобами масової інформації прокуратури міста Києва, за таку «винагороду» голова профспілкової організації зобов’язувалася сприяти у підготовці та особисто завізувати клопотання до Подільської районної у м. Києві державної адміністрації про виділення працівнику комунального підприємства службового приміщення у користування.

Посадовець була затримана працівниками прокуратури столиці та Управління СБУ у місті Києві під час отримання хабара.

Розслідування кримінальної справи, порушеної за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), здійснюється відділом з розслідування злочинів щодо корупційних діянь прокуратури міста Києва.