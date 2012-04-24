На Солом’янці закладено каштанову алею на честь ліквідаторів Чорнобильської аварії

Київ, 24 квітня. УНІАН. Сьогодні у сквері на розі вулиць Клименка та Головка закладено каштанову алею на честь героїв-ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як повідомили УНІАН у Солом’янській райдержадміністрації, сьогодні керівництво району разом із ліквідаторами катастрофи та керівниками Чорнобильських організацій висадили 30 дерев. Героїчну алею буде позначено дошкою з меморіальним написом.

Окрім цього, у Солом`янському районі з нагоди 26-х роковин Чорнобильської трагедії 26 квітня в храмах та церквах району пройдуть панахиди за жертвами катастрофи, для школярів проведуть уроки пам’яті, а в Київському камерному театрі-студії "Дивний замок" відбудеться благодійний вечір.