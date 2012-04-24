Штат столичної влади скоротять
Залишиться 1818 із 2020 працівників структурних підрозділів
Київ. 24 квітня. УНІАН. Загальна чисельність чиновників Київської міської державної адміністрації поменшає на 10 відсотків вже найближчим часом. Із 2020 осіб, які нині працюють у структурних підрозділах столичної влади залишиться 1818. Це передбачено проектом рішення Київської міської ради, який буде винесено на розгляд депутатів на найближчій сесії.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
«Як ми і обіцяли, нині переходимо до конкретних кроків адміністративної реформи у столиці. У результаті такої реструктуризації місто економитиме десятки мільйонів гривень на рік. При цьому робота КМДА буде значно простішою та прозорішою. Ці кроки направлені передусім на подолання бюрократії та корупції», – прокоментував проект рішення голова КМДА О.Попов.
Нагадаємо, найближча сесія Київради запланована на 26 квітня.