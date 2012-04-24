Громадськість вимагає від Київради збільшити видатки на спорт

Київ. 24 квітня. УНІАН. Спортивна громадськість столиці 26 квітня пікетуватиме Київраду з вимогою збільшити фінансування галузі та відновити у структурі Київської міської державної адміністрації Департамент фізичної культури і спорту.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив представник оргкомітету акції "Спортивний Київ переходить у наступ", директор комунального підприємства "Київський водний стадіон" Олександр Горган.

"Рішення про проведення акції було ухвалено на загальних зборах спортивних федерацій, товариств та організацій міста Києва 13 квітня", - сказав О.Горган.

За його словами, під час акції "тисячі спортсменів Києва вимагатимуть від влади негайно розпочати вирішення проблем, які унеможливлюють розвиток спорту та фізичної культури у столиці".

О.Горган повідомив, що спортсмени вимагатимуть при прийнятті міського бюджету на 2013 та наступні роки передбачати видатки на розвиток спорту та фізкультури у обсязі, не меншому за обсяги фінансування системи охорони здоров`я.

Крім того, спортсмени вимагатимуть встановлення пільги на сплату земельного податку для підприємств, установ та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, зниження до 0,1 % ставки за оренду землі, на якій споруджені спортивні об`єкти, а також зниження до 3 % ставки за оренду будівель, в яких проводяться спортивні заняття.

"Ми також вимагаємо створити Координаційну раду з питань розвитку фізичної культури та спорту, до складу якої повинні увійти голова КМДА, заступники голови міської адміністрації, керівники профільних департаментів КМДА, депутатських комісій, голови фракцій у Київраді та керівники спортивних федерацій та організацій Києва", - заявив О.Горган.