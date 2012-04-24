Місцева влада розпоряджатиметься держсубвенцією

Київ. 24 квітня. УНІАН. Кабінет міністрів України затвердив порядок та умови надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання вітчизняного виробництва. Відповідну постанову уряд прийняв на засіданні 23 квітня.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ, відповідно до рішення уряду, цією субвенцією буде розпоряджатися безпосередньо місцева влада. Міністерство охорони здоров’я при цьому повинно надавати методологічну допомогу та відповідні рекомендації щодо необхідних параметрів обладнання.

Йдеться про придбання мамографічного, рентгенологічного обладнання та апаратів ультразвукової діагностики. Разом з тим, забороняється спрямовувати кошти на придбання того медичного обладнання, видатки на яке передбачені у державному бюджеті за іншими бюджетними програмами.

Після доопрацювання Кабмін визначиться з порядком та умовами надання субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій. Причому уряд застосує такий же принцип і надасть право розпоряджатися субвенціями місцевим органам влади.