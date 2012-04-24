Київ. 24 квітня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов перевірив хід реконструкції Андріївського узвозу, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Нині тут завершили будівництво зливо-стокової та дренажної каналізації, яких раніше не було взагалі. Тепер узвозу більше не загрожують зливи, а підземні води відведені на безпечну глибину, аби не руйнувати фундаментів тутешніх будинків.

Наразі будівельники приступили до вкладання бруківки. Кам’яна кладка точно відтворює стилістику Андріївського узвозу. Для цього використовують три види каменю, привезеного із Житомирських кар’єрів.

Загалом планують вкласти 14,5 тис.кв. м бруківки та ще 7,5 тис. кв. м клінкерної цегли на тротуарах. Ці матеріали зручні для пішоходів і максимально довговічні, зазначили в КМДА.

«Головний акцент ми робимо саме на якості матеріалів та якості виконання робіт, щоб зробити якщо не на століття, то на півстоліття точно. Тому тут використовуються найсучасніші і найякісніші матеріали. Особисто я вперше бачу таку сучасну бруківку. Вона висока, вкладена на спеціальну подушку із бетону та піску, тож переконаний, що нинішня реконструкція узвозу – це мінімум 30-50 років гарантованої якості», – наголосив О.Попов.

Тривають роботи і щодо заміни каналізаційних мереж. На завершальній стадії капітальний ремонт водопроводу та системи електропостачання.

Зважаючи на складні геологічні особливості узвозу, аби уникнути проривів, вкладають лише найсучасніші еластичні труби, які здатні встояти при коливанні ґрунтів. Проводяться ремонти дахів та відновлення фасадів 21 із 25 існуючих на узвозі будинків. До цих робіт залучені історики та архітектори з тим аби точно відтворити автентичний вигляд будинків на Андріївському узвозі. До дня міста тут відновлять і декоративне освітлення, встановлять освітлювальні опори, що відповідають стилістиці вулиці.

«На узвозі дуже багато приміщень у приватній власності і через це ми маємо певні незручності. З кожним із власників них ми проводимо відповідну роботу, адже ми не можемо витрачати бюджетні кошти на реконструкцію приватних об’єктів, особливо якщо це стосується заміни вітражів, чи дверей. Ці питання ми вирішуємо спільно і ретельно контролюємо їхнє виконання. Адже Андріївський – це не тільки улюблене місце киян, але й усіх українців», – наголосив голова КМДА.

У КМДА нагадують, що 26 квітня на сесію Київради за ініціативи О.Попова буде винесено проект рішення про внесення змін до Статуту Києва, аби законодавчо закріпити можливість прийняття у столиці Статутів вулиць, що мають статус пам’яток архітектури місцевого значення. Завдяки цим змінам Андріївський узвіз вже до дня Києва може отримати власний Статут. Це означає, що головні функції щодо керування життям та розвитком узвозу буде покладено на громаду міста. Без погодження з киянами тут не можна буде проводити жодних робіт, у тому числі й будівельних. У такий спосіб міська влада хоче раз і назавжди захистити Андріївський узвіз від будь-яких посягань з боку забудовників.