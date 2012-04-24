Київ, 24 квітня. УНІАН. Будинок учителя відреставрують до професійного свята освітян.

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській райдержадміністрації, посилаючись на відповідне розпорядження голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.

Роботи з реставрації Будинку учителя відбуватимуться поетапно. Так, цього року відновлять фасади, змінять дворові інженерні мережі, а також приведуть до ладу внутрішній двір, який стане учительським парком.

Київський міський будинок учителя побудовано у 1912 році, а у 1936 році його добудували ще з трьох сторін. Споруда є пам`яткою архітектури, історії, культури, історичного середовища міста національного значення. Протягом 100 років експлуатації зовнішні фасади, внутрішнє оздоблення, мережі, чавунна огорожа та паркова зона морально і технічно застаріли.

Наразі необхідним є ремонт зовнішньої огорожі та її гранітних опор, вхідної групи з облаштуванням прилеглої території. Особливої уваги потребують покрівля - скляний купол, а також модернізація технічних мереж теплового пункту та електрощитової. Крім того, у рамках реставрації у Будинку вчителя впровадять енергозберігаючі технології, а також модернізують конференц-залу.

Фінансування реставраційних робіт буде здійснюватися у відповідності з програмою соціально-економічного розвитку Києва на 2012 рік. Замовником робіт визначено КП "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт" КМДА. Також відповідно до розпорядження, комунальному комплексному позашкільному навчальному закладу "Київський міський будинок учителя" буде оформлено право користування земельною ділянкою.

Як повідомляв УНІАН, голова КМДА Олександр Попов під час зустрічі з молодими фахівцями освітньої галузі заявив про плани міської влади реконструювати Будинок вчителя до початку 2012-2013 навчального року.