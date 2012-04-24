Старовинну цеглу продають по 1000 грн

Київ. 24 квітня. УНІАН. В інтернеті з`явилися оголошення про продаж цегли з Андріївського узвозу вартістю 1000-1500 грн за штуку.

Як зазначає газета «Сегодня» (№91 від 24 квітня), експерти стверджують, що дійсну цінність ця цегла представлятиме років через 100.

«Продам за розумну ціну старовинну цеглу з клеймом. Є з Андріївського узвозу, з Київської фортеці. Ціна 1000 грн», - сказано в оголошенні на одному із сайтів. Продавці запевняють, що цегла старовинна.

«Це не свіжак, не бійтеся, - каже продавець Тетяна про цеглину з Андріївського. - Кілька років тому на спуску згорів дерев`яний будинок, обкладений раритетною цеглою. Родичі ще тоді звідти принесли, валялася на дачі, про всяк випадок. Клеймо є, але розібрати, що там написано, складно. На одній з цеглин з Київської фортеці, знайденої після руйнування, можна розібрати прізвище Лунев».

«Більше 100 грн така цеглина не може коштувати. Найстарішій київській цеглині 150 років. Більше можуть дати тільки завзяті колекціонери, в чиїх колекціях не вистачає якогось екземпляру. Дійсну цінність цеглини оцінять лише нащадки років через 100», - каже колекціонер Сергій З. Він запевняє, що любителів цегли в Києві від сили два десятки.