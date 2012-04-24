Історична бруківка на Андріївський узвіз вже не повернеться

Київ. 24 квітня. УНІАН. Стару бруківку, яка була на історичному Андріївському узвозі, списали, а нову обіцяють покласти за місяць, пише «Комсомольская правда в Україні».

У вихідні дні будівельники почали укладання нової гранітної бруківки, а старі камені розвезли по трьом київським складам.

Бруківку на Андріївському узвозі зірвали ще півроку тому, коли почалися реставраційні роботи на вулиці. Тоді ні в кого з місцевих жителів мальовничого спуску і думки не виникло, що комунальники не повернуть історичні плити на місце, відзначає газета.

Перші квадратні метри бруківки вже з`явилися на початку Андріївського - біля Контрактової площі. Нові камені чорні і рівної прямокутної форми. На старі - сірі та коричневі - зовсім не схожі.

Влада запевняє, що кладуть нові камені, оскільки старі в жахливому стані. За сорок років служби їх сильно зіпсували автомобілі, які ганяли по вулиці, і дощі.

Заступник голови Київської адміністрації Михайло Кучук запевняє, що стара бруківка вся лежить на базі комунальних підприємств. «Її здали під розпис, під охорону, щоб потім не говорили, що хтось щось вкрав. Ми спеціально зверху Андріївського узвозу залишимо метрів п`ятдесят старої розколотої бруківки, щоб кияни могли порівняти її з новою », - сказав М.Кучук.

За його інформацією, розмістили булижники на базах трьох районних дорожніх управлінь «Київавтодору» - Подільського, Святошинського та Солом`янського.