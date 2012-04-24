На в’їздах в Київ встановлять символічні футбольні м’ячі

10:00, 24 квітня 2012
Київ
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З нагоди Євро-2012 

Київ. 24 квітня. УНІАН. На в’їздах в місто Київ до проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 р. з футболу буде встановлено в’їзні знаки «Символічний футбольний м’яч».

Про це йдеться у розпорядженні КМДА від 17 квітня 2012 р., текст якого оприлюднено на офіційному сайті столичної влади.

Як зазначається в документі, місця встановлення в’їзних знаків має визначити Головне управління містобудування та архітектури.

Замовниками з проектування, виготовлення та встановлення знаків визначено: Голосіївську РДА (Одеський напрямок, просп. Академіка Глушкова), Святошинську (Житомирський напрямок, Брест-Литовське шосе), Оболонську (Гостомельський напрямок, на перетині Великої кільцевої дороги та Гостомельського шосе), Деснянську РДА (Броварський напрямок, Броварьске шосе) та Дарницьку РДА (Бориспільський напрямок, Бориспільське шосе).

Розпробником проектно-кошторисної документації виступить Інститут Генерального плану м.Києва.

КП «Київекспертиза» визначить кошторисну вартість встановлення знаків після подання йому проектно-кошторисної документації.

В документі також передбачається в разі необхідності здійснити демонтаж в’їзних металевих конструкцій «Квітка каштану».

У свою чергу КО «Київзеленбуд» доручено за власний рахунок виконати озеленення і ландшафтне опорядження територій, прилеглих до в’їзних знаків. Комунальне підприємство електромереж «Київміськсвітло» має забезпечити за власний рахунок влаштування зовнішнього освітлення знаків «Символічний футбольний м’яч» та прилеглих територій.

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