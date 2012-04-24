Прокуратура заявила 54 позови про розірвання договорів оренди землі

Київ. 24 квітня. УНІАН. Прокуратурою столиці впродовж двох місяців заявлено 54 позови про розірвання договорів оренди загальною площею 35 га та вартістю 410 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба прокуратури м. Києва,органами прокуратури столиці впродовж березня-квітня до Господарського суду м. Києва заявлено 54 позови про розірвання договорів оренди земельних ділянок, внаслідок їх нецільового використання, порушення умов договору щодо сплати орендної плати та земельного податку.

Загальна площа земель столиці, що будуть звільнені за прокурорського втручання, складають 35 га, а їх вартість – 410 млн. грн.

Як приклад, Господарським судом міста Києва задоволено позов прокуратури столиці про розірвання договору оренди та повернення київській громаді 4 га землі вартістю 12 млн. грн. по вул. Онуфрія Трутенка. Крім цього, на даний час порушені судові провадження за позовами прокуратури Шевченківського району столиці про розірвання договорів оренди земельних ділянок площею 3 га по вул. Глибочицькій, 43 (ТОВ «Ел-Інвест»), площею 1,4 га по вул. Воровського, 17 (ТОВ «Сінний ринок»), площею 0,7 га по вул. Багговутівській, 16 (ТОВ «Авгур»), площею 0,2 га по вул. Артема, 55-В (ТОВ «Інтерблок Плюс»).