В Оболонському районі понад 2 тисячі страхувальників сплачують меншу за мінімальну заробітну плату

Київ, 24 квітня. УНІАН. В Оболонському районі столиці понад 2 тисячі страхувальників сплачують робітникам заробітну плату, нижчу за її мінімальний рівень.

Про це УНІАН повідомили в районному управлінні Пенсійного фонду України.

"В Оболонському районі заробітну плату менше мінімальної сплачують 2067 страхувальників з середньообліковою чисельністю 81609 працівників, з них 11792 особи отримують заробітну плату менше мінімальної. Виникає питання – як при сьогоднішньому рівні цін виживають ці люди? Де криється велика таємниця надприродних можливостей виживання?", - йдеться у повідомленні управління Пенсійного фонду.

На думку представників управління, швидше за все, мова йде про приховування заробітної плати, а отже і про втрату в майбутньому страхового стажу. "Директори деяких підприємств району декларують свою офіційну зарплату на рівні 200 грн. (!) або ж інша крайність – директор отримує максимальну заробітну плату (більше 18 тис. грн..), працівники ж отримують зарплату на рівні мінімальної, або і того менше, все інше виплачується в "конверті", - наголошують вони.

За таких умов Пенсійний фонд недоотримує значну кількість коштів, а працівники таких підприємств, установ та організацій велику частку майбутньої пенсії.

В районному управлінні Пенсійного Фонду наголошують, що на сьогоднішній день при стажі 35-37 років, щоб отримати пенсію в мінімальному розмірі (822 грн.), потрібно, щоб підприємство сплатило єдиний страховий внесок, виходячи із заробітної плати не менше 1600 грн.