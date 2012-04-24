Київ. 24 квітня. УНІАН. Співробітники МНС врятували безпритульного пса, який провалився в колектор інженерних мереж.

Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, 22 квітня на вул. Новопольовій, 2, біля автомобільної мийки в колектор провалився безпритульний пес. 2 дні він пробув там аж поки один з перехожих не помітив його і викликав на допомогу рятувальників.

Прибувши на місце події бійці МНС намагалися спіймати собаку, але спроби були марними, оскількипереляканийпес нападав на них, не даючись у руки і намагаючись їх покусати. Протягом 50 хвилин спільними зусиллями співробітникам МНС таки вдалося витягти брудну тварину з колектора за допомогою кошми та рятувальної мотузки.

Як стало відомо, безпритульний пес часто провалюється в один той самий колектор, рятувати його вже стало звичною справою.

Працівники автомобільної мийки жартома кажуть, що цей пес як кіт – має 9 життів.

ГУ МНС України у Києві звернулось до комунальних служб з проханням перевірити стан колекторів, щоб наступного разу на місці собаки не опинилася людина.