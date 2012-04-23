Суд скасував землевідвід на вул. Гончара, 17-23
Але процес не завершено
Київ. 23 квітня. УНІАН. Рішенням Господарського суду міста Києва від 23 квітня ц.р. задоволено позов прокуратури столиці та скасовано рішення Київської міської ради про надання ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» для житлового будівництва земельної ділянки площею 0,32 га вартістю 5,6 млн. грн. на вулиці Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, дана ділянка була незаконно надана товариству за рахунок земель історико-культурного призначення, охоронних зон Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська».
Громадський активіст Ігор Луценко у своєму блозі на “Українській правді” зазначив, що суд сьогодні виніс рішення, яким скасував землевідвід під будівництво на Гончара 17-23. Водночас він наголосив, що у середу, 25 квітня, відбудеться інше судове засідання, на якому вирішать головне питання: можна будувати чи ні. “Бо поки процес іде, забудовник має право будувати. Отже, набагато більш важливе рішення буде в середу, а не сьогодні”, - зазначив активіст.
За інформацією І.Луценка, позов подавала прокуратура в інтересах КМДА.
“Це рішення (сьогоднішнє) – безумовний позитив. Це свідчення того, що тиск громадськості все ж здатен досягти певного ефекту – а ефект залежить лише від інтенсивності тиску. На Пейзажці тиснули сильно, тому там зараз сквер. Біля Софії тиснули слабше, тому там поки періодично намагаються будувати”, - зазначив І.Луценко.
Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 2011 р. Окружний адміністративний суд Києва у справі щодо рішення Київради про виділення землі під будівництво житлового комплексу по вулиці Олеся Гончара, 17-23 у буферній зоні Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська» прийняв ухвалу про зупинення будівельних робіт на об’єкті на час розгляду справи.
КМДА виступає у суді третьою стороною.
Проти забудови виступає не лише громадськість, але й ЮНЕСКО.
Окружний адміністративний суд Києва 1 грудня скасував свою ухвалу про зупинення будівництва на вулиці Олеся Гончара, 17-23.