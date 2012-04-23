Листонош учили техніці безпеки при нападі собак

Київ. 23 квітня. УНІАН. На прохання керівництва Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» фахівці «Центру ідентифікації тварин» спільно з кінологами провели ряд практичних занять для працівників підприємства, де листонош навчали правилам поводження в загрозливих ситуаціях та діям у разі здійснення собакою укусу.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрацї з посиланням на директора комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин» Олега Качкана.

Зокрема, навчання були проведені на трьох виробничих підрозділах «Укрпошти»: Лівобережному, Південному та Північному поштампах.

Відповідна тема є надзвичайно актуальною для всіх працівників «Укрпошти», адже через специфіку роботи листоношам досить часто доводиться стикатися з тваринами, поведінку яких, складно передбачити.

У ході занять фахівці надавали практичні рекомендації щодо безпеки життя та здоров’я людини під час контакту з безпритульними та домашніми собаками.

До всіх занять були залучені німецькі вівчарки і листоноші на практиці змогли побачити, як діяти у тих чи інших життєвих ситуаціях. Працівники «Укрпошти» також мали змогу поставити власні запитання та обговорити ті випадки, які з ними уже траплялися у своїй роботі.